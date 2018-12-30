معلمة فنون فلسطينية تصنع شموعاً يدوياً لاحتفالات الميلاد

الشارقة 24 – رويترز:

على مدى الإحدى عشرة سنة الماضية، حققت معلمة الفنون الفلسطينية غادة كاباتايس، شهرة لدى زبائنها بتصميماتها المبهرة لشموع تصنعها يدوياً، بصهر الشموع من أجل عمل شموع أخرى خاصة باحتفالات الميلاد.

وتعمل غادة دون كلل لإضافة لمسة إبداعية لتصميماتها المعقدة التي عادة ما تقدمها في معارض سنوية، وبدلاً من الشموع التقليدية تضيف أحيانا الثلج لتصميماتها .

وتساعد لورين وماري، ابنتا غادة، أمهما في عمل الشموع، لا سيما في موسم الميلاد عندما تزيد الطلبات بالنسبة للشموع.

وتقول الفنانة غادة، إن إبداع الأعمال الفنية كان الهواية الرئيسية بالنسبة لها التي كانت تقدمها كهدايا للعائلة والأصدقاء قبل أن تقرر امتهان هذا العمل، وإنها كانت مولعة بالشموع، وتبحث دائماً كيفية استخدام المواد لإثراء أعمالها الفنية.

وأوضحت غادة أن نحو 80 % من مبيعاتها تتم في موسم عيد الميلاد، وأن باقي الطلبات تأتي لمناسبات خاصة على مدار العام.

وتُسّوق إنتاجها من الشموع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لا سيما فيسبوك.