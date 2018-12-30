سكان نيويورك يمزقون ذكرياتهم السيئة في 2018

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع سكان وزائرون، في تايم سكوير بمدينة نيويورك الأميركية، يوم الجمعة، عند آلة تمزيق أوراق، للتخلص من ذكرياتهم غير السارة، خلال عام 2018، وذلك في فعالية رمزية سنوية تقام للعام الثاني عشر.

وشارك العشرات في الفعالية، ومزقوا وثائق متعددة، تحمل ذكريات سيئة، من مدفوعات لأقساط رهن عقاري مرتفعة، وفواتير كهرباء، فضلاً عن بيانات مكتوبة تنم عن أعمال سيئة.

كما مزق البعض، رسائل وداع، لقشرة الشعر، والتفكير السلبي، والعنف المسلح، والعنصرية، والسجائر الإلكترونية، وغير ذلك في نهاية العام.

وأوضح تيم تومكينز رئيس ائتلاف تايمز سكوير، الذي ساهم في تنظيم الحدث، أن تمزيق هذه الذكريات السيئة، هو أسلوب نيويورك لتطهير النفس.