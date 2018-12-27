سكان "إيركوتسك" السيبيرية سعداء رغم هبوب العواصف الثلجية

الشارقة 24 – رويترز:

ضرب عدد من العواصف الثلجية العاتية مدينة إيركوتسك السيبيرية في روسيا، الأربعاء، حيث هبطت درجات الحرارة إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر.

لكن هذه البرودة القارسة لم تستطع إخماد وهج الاستمتاع بالعطلات لدى سكان المدينة، الذين مضوا في استعداداتهم للاحتفال بالعام الجديد دون توقف، بل على العكس، فقد كان كل السكان المحليين سعيدين.

ذكرت أوليسا، إحدى المقيمات في إيركوتسك، أن حرص سكان المنطقة على أن يكونوا في حالة مزاجية جيدة لن يجعل موجات الصقيع تؤثر عليهم.

بينما يقول بافل موروجوف أحد سكان المدينة، إنه كلما زادت شدة العواصف الثلجية كانت حالته المزاجية أفضل، فهو يشعر بالسعادة سواء في العطلات أو أيام العمل.

وتتوقع وكالة الأرصاد المحلية أن تتراجع حدة العواصف الثلجية في مدينة إيركوتسك، الخميس.