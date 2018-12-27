حلم العودة مازال بعيد المنال بالنسبة للناجين من "التسونامي"

الشارقة 24 – رويترز:

سلسلة أمواج المد العاتية "تسونامي" التي اجتاحت الساحل الغربي لجزيرة جاوة في إندونيسيا، دمرت كل شيء في طريقها، المنازل والبنية التحتية وحتى الأحلام.

فالعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل هذه الكارثة يعد حلماً بعيد المنال بالنسبة لسامينا، ربة المنزل التي كانت تمتلك كشكاً للطعام قبالة الشاطئ، والذي كان يحقق دخلاً تساعد به زوجها الذي يحصل على أجر غير منتظم من عمله في شركة للنقل.

وتقول سامينا البالغة من العمر 53 عاماً، إنها لا تملك المال الآن لإعادة بناء كشك الطعام، لكنها أشارت إلى أنها حتى لو كانت تملك هذا المال ستشعر بالخوف من بناء كشك آخر بسبب مخاوفها من موجات تسونامي أشد قسوة وفتكاً في المستقبل.

وغمرت مياه الفيضانات منزل سامينا في لابوان، لكنه مازال قائماً على عكس المنازل الأخرى في المنطقة، التي دمرتها الأمواج العاتية.

وتقول سامينا إنها قررت اللجوء إلى منطقة أخرى أكثر أماناً، مع كل جيرانها، خوفاً من وقوع موجات تسونامي أخرى.

ويقيم الآلاف في خيام وملاجئ مؤقتة مثل المساجد والمدارس، وينام عشرات على الأرض ويستخدمون المنشآت العامة.

ولا يزال كثيرون يشعرون بالصدمة من الكارثة.

وشهدت إندونيسيا، الواقعة على "حلقة النار" بالمحيط الهادي، سقوط أكبر عدد من القتلى خلال عام، نتيجة الكوارث منذ ما يزيد على 10 سنوات.