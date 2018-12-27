مترو قصور موسكو المزين بالتماثيل يبيع لوحاته الإرشادية القديمة

الشارقة 24 – رويترز:

بعد ساعات من طرحها للبيع، نفدت المجموعة الأولى من كل علامات المترو الإرشادية الشهيرة في محطة مترو موسكو، بعد أن تهافت عشاق المترو على شرائها.

وتمكن جامعو التذكارات من شراء علامات شهيرة، مثل "ممنوع الدخول" و"ممنوع التغيير بعد الواحدة صباحا" وغيرها.

إيليا تيرينتييفا التي تسكن بالقرب من محطة مترو موسكو قررت المجيء إلى المحطة بدلاً من تناول الإفطار لتفوز بأي من تلك العلامات الشهيرة، وبالفعل نجحت في ذلك.

وتتراوح أسعار علامات المترو بين 1500 روبل "أي نحو 25 دولار" وعشرة آلاف روبل وذلك وفقا لحالة العلامة وقيمتها التاريخية، فبعض العلامات صنعت في السنوات الأخيرة من الحقبة السوفيتية، بينما صنع البعض الآخر بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.

وتُؤكد يوليا تيمنيكوفا نائبة رئيس مترو موسكو بأنّ المزيد من علامات المترو الإرشادية الشهيرة، ستطرح للبيع في مجموعة ثانية، مشيرةً إلى أنها لن تحظى فقط باهتمام الركاب لكنها ستحظى أيضاً باهتمام جامعي التذكارات والمصممين.

ومحطات مترو موسكو العريقة أشبه بقصور مبنية تحت الأرض، فهي مزينة بالتماثيل، ومنحوتات الفسيفساء الملونة التي، تصور الحياة إبان الحقبة السوفيتية، أو خلال الحقب التاريخية الشهيرة، مثل الثورة الروسية وفترة حكم ستالين، وحقبة الحرب العالمية الثانية.