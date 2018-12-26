بريجيت باردو تناشد ماكرون اتخاذ إجراءات لحماية الحيوانات

الشارقة 24 – أ ف ب:

طالبت الممثلة الفرنسية السابقة بريجيت باردو، الرئيس إيمانويل ماكرون بمعجزة، بمناسبة عيد الميلاد، لتحسين ظروف الحيوانات، في رسالة مفتوحة، يوم الأربعاء، مشترطة نصب كاميرات مراقبة في المسالخ، ومكافحة الصيد الذي يحول فرنسا، إلى مركز ترفيه لإبادة الحيوانات.

وأعلنت الممثلة البالغة 84 عاماً، والمدافعة الكبيرة عن الحيوانات، أن حماية الحيوانات في فرنسا تعاني من إهمال تام، ومن استهتار معمم من قبل الحكومة، وأضافت أن الميلاد معجزة للبعض، وأنا أؤمن بالمعجزات!.

وتابعت باردو، أنه من الصعب لا بل من المستحيل أحياناً، تحسين وضع الإنسان، لكن من السهل مع بعض الاهتمام والتعاطف، تحسين ظروف الحيوانات، التي تشكل معاناتها الصامتة، وصمة عار لفرنسا.

وهي تعتبر أن المراقبة بكاميرات أمر لا مفر منه في المسالخ، لأنها أماكن رعب تتم فيها التضحية بثلاثة ملايين حيوان يومياً، في فرنسا، في ظروف وحشية مرعبة.

واتهمت إيمانويل ماكرون، بالولاء للصيادين، مؤكدة أنتم تجعلون من فرنسا مركز ترفيه لإبادة الحيوانات، وأشارت إلى أن 76 جمعية رفق بالحيوان، ومن بينها مؤسسة باردو، التي ترأسها نشرت للتو نداء حول انتهاكات الصيد، وأضافت متوجهة إلى ماكرون، أنه من واجبكم أن تأخذوه في الاعتبار.

وفي الأشهر الأخيرة، وجهت الممثلة السابقة، نداءات عدة إلى رئيس البلاد، بشأن وضع الحيوانات.

واستقبلها ماكرون نهاية يوليو الماضي، وهي أشادت يومها باهتمامه، لكن في أغسطس الماضي اتهمته مجدداً بالركوع أمام الصيادين.

وكان الصيادون، قد حصلوا من ماكرون، الذي أعرب مراراً عن تأييده الصيد، على تخفيض قيمة رخصة الصيد الوطنية من 400 يورو، إلى 200 سنوياً، وهو ما يطالبون به منذ فترة طويلة.