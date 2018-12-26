في روسيا... مدير بنك يُؤلف قصصاً خيالية للأطفال أثناء سفره

الشارقة 24 – رويترز:

رغم انشغاله في مهام وظيفته كرئيس لبنك روثشيلد في روسيا، والتي تتطلب سفره في 5 رحلات جوية أسبوعياً لإدارة عمليات البنك من قازاخستان إلى أوكرانيا، استطاع جيوفاني سالفيتي أن يجد وقتاً خلال أسفاره لتأليف قصص خيالية من أجل أطفاله.

وذكر سالفيتي، البالغ من العمر 47 عاماً، أن قرار تأليف كتاب يضم قصصاً خيالية جاء بناءً على طلب من أطفاله الثلاثة.

وأضاف أنهم كانوا يطلبون منه أن يروي لهم قصة في كل ليلة، لكنهم يريدون أن يقوم هو بتأليف القصص وليس قراءتها فقط، وهو ما دفعه لتأليف الكتاب.

وبالفعل تسلم سالفيتي النسخة المطبوعة الأولى من كتابه "أرتورو آند ذا يونيكورن"، الذي تمت طباعته بثلاث لغات هي الروسية والإنجليزية والإيطالية.

ويتناول كتاب سالفيتي قصة رجل فقير من بلدة بيرجامو الإيطالية يعمل لدى أحد النبلاء المحليين، ويتعرض الرجل للابتزاز ويتم سجنه، لكنه يتمكن من الهرب بفضل اللوحات التي رسمها.

ويقول سالفيتي إن الرسالة التي يبعث بها الكتاب مفادها أن الحياة أحياناً ما تكون غير منصفة، لكن الفن يمكنه إنقاذ المرء حتى في أحلك أوقات حياته.

ولم يؤلف سالفيتي كتاب القصص الخيالية فحسب، بل صمم رسومات تلك القصص بنفسه وقام بطبعها على نفقته الخاصة.

ويباع كتاب "أرتورو آند ذا يونيكورن" في المكتبات في كل من روسيا وأوكرانيا، مقابل 3 يورو، وستذهب عائدات بيعه لصالح مؤسسة خيرية، من أجل مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان في البلدين.