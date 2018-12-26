خبز ألماني وفطائر أعياد الميلاد بأيادي ذوي الإعاقة اللبنانيين

الشارقة 24 – رويترز:

يتولى علي كردي، الذي يُعاني من مشاكل في النطق والسمع، حالياً إدارة مخبز للخبز الألماني بجنوب لبنان مع اثنين من العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقع المخبز داخل مركز مُصان للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبدأ العمل في عام 2003.

كردي، البالغ من العمر 35 عاماً، يتولى الآن تدريب مجموعة من الطلبة على كيفية صنع أنواع مختلفة من هذا الخبز، كانت من قبل غريبة على هذه المنطقة في جنوب لبنان، حيث يصنعون فطائر أعياد الميلاد، والخبز الألماني باستخدام الفواكه والمكسرات.

وبدأ المخبز الواقع في الدور الأرضي من مركز مُصان للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة العمل في عام 2003 بعد أن تبرعت جمعية خيرية ألمانية اسمها "خبز ضد البؤس" بمعدات خبز مستعملة من ألمانيا.

وقَدم 3 خبازون ألمان لمدة 3 أشهر لتعليم العاملين كيفية العمل على المعدات، ومبادئ صنع الخبز على الطريقة الألمانية.

وأفاد كردي بأنّه تمكن من كيفية تعلم صناعة الخبز في الوقت الذي كان يؤدي فيه عمله كعامل نظافة، ويضيف كردي أن عمله في إدارة المخبز، يمثل مصدر اعتزاز خاص بالنسبة له لأنه يعول أسرته بدخله.

ويوضح أن كل سكان المنطقة فوجئوا بقدرته على صناعة الخبز الألماني الذي يرونه للمرة الأولى في لبنان.

ويؤكد علي شرف الدين مدير مركز مُصان بأن الهدف الرئيسي من المشروع، هو التدريب على صناعة الخبز لبدء مشروع تجاري، ويوجد في المركز الآن 175 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشير سالي وهي أخصائية اجتماعية تعمل بالمركز إلى أنهم يحاولون إثبات، أن ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على القيام بنفس المهام، التي يُعهد بها للأشخاص العاديين.

وبات المخبز يتمتع بالشعبية بين سكان المنطقة، والمغتربين وبعضهم من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأصبح يعرض إنتاجه من الخبز والبسكويت خارج المخبز للبيع.