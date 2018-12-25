افتتاح أطول جسر للسكك الحديدية في الهند

الشارقة 24 – أونا:

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء، أطول جسر للسكك الحديدية في الهند، ما سيؤدي إلى تقليل الوقت الذي تستغرقه رحلات السفر، كما سيعزز اللوجستيات الدفاعية على طول الحدود الشمالية الشرقية للهند مع الصين.

ويربط جسر بوجيبيل، الذي يبلغ طوله 4.9 كيلومتر، ويمر فوق نهر براهمابوترا في ولاية آسام، بين منطقتي ديبروجاره ودماجي، اللتين تقعان على حدود ولاية أروناتشال براديش، وهي منطقة متنازع عليها تطالب بها الصين.

ويشار إلى أن الجسر الذي يضم طريقاً من ثلاث حارات في الأعلى، وخطاً مزدوجاً للسكك الحديدية في الأسفل، له أهمية دفاعية كبيرة بالنسبة للهند، حيث أنه قد تم بناؤه بشكل قوي يسمح له بتسهيل حركة الدبابات، وعمليات هبوط الطائرات المقاتلة.

وأوضح مسؤولون، أن الجسر الذي تم بناؤه بتكلفة 59 مليار روبية "840 مليون دولار"، سيقلل الوقت الذي تستغرقه رحلات السفر عبر السكك الحديدية وعلى الطرق، لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات.

ويُعتبر بوجيبيل، ثاني أكبر جسر في المنطقة، بعد أن تم في العام الماضي افتتاح جسر طريق دهولا-ساديا، الذي يبلغ طوله 9.15 كيلومتر، والذي يوفر وصلة لأروناتشال براديش.

وأكد مسؤولون، أن بوجيبيل هو أيضاً ثاني أطول جسر للسكك الحديدية وللطرق في آسيا، ويبلغ عمره الافتراضي 120 عاماً.