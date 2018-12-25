500 لعبة تحملها أفيال مزينة هدايا لطلاب مدرسة بتايلاند

الشارقة 24 – رويترز:

وزعت فرقة أفيال هدايا عيد الميلاد على أطفال مدرسة في تايلاند، ويُقام هذا الحدث سنوياً بالمدرسة التي يدرس فيها الطلاب من مرحلة رياض الأطفال، وحتى المرحلة الثانوية.

يشتهر بابا نويل بعربته التي يجرها حيوان الرنة، لكنه في تايلاند استبدلها بالأفيال، وذلك خلال الاحتفال بعيد الميلاد في إحدى المدارس بإقليم أيوتايا.

وتزينت خمسة أفيال، هم ثلاثة كبار وصغيران، بزينة وملابس احتفالية ليوزعوا، وعلى ظهورهم بابا نويل، بالونات، ووجبات خفيفة وأكثر من 500 لعبة على نحو ألفي طفل.

ولهذا الحدث السنوي أهمية خاصة بالنسبة لطلاب المدرسة، إذ لم يقتصر الاحتفال على توزيع الهدايا وحسب وإنما تضمن أيضاً رقصات للأفيال.

ويغلب البوذيون على سكان تايلاند ويشكل المسيحيون بها نحو 0.7% فقط، وعيد الميلاد ليس عطلةً رسميةً في البلاد، لكن العديد من المنافذ التجارية والناس، يبدون اهتماماً بأشكال مختلفة بهذه المناسبة.