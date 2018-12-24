في عيد الميلاد... الملكة إليزابيث تدعو للسلام وحسن النية

الشارقة 24 – رويترز:

سجلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، كلمة بمناسبة عيد الميلاد، قالت فيها إن العالم في أحوج ما يكون للإنصات إلى رسالة السلام وحسن النية التي يحملها هذا العيد، كما يتعين على الجميع تبادل الاحترام حتى إن كانت بينهم أشد الخلافات.

وأشارت مقتطفات من الكلمة وزعها قصر بكنجهام، الإثنين، إلى أن الملكة البالغة من العمر 92 عاماً تكلمت أيضاً عن الأسرة والصداقة، بعد عام تزوج خلاله حفيدها الأمير هاري من الممثلة ميجان ماركل المولودة في الولايات المتحدة.

وتتحاشى الملكة منذ توليها العرش قبل 66 عاماً التعليق علانية على الشؤون الدولية أو القضايا السياسية الحزبية الشائكة.

ولا تتضمن المقتطفات أي إشارة إلى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبريطانيا في يوليو، أو الاضطرابات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستقضي الملكة عيد الميلاد كالمعتاد في ضيعتها في نورفولك بشرق إنجلترا، حيث سينضم إليها أفراد من العائلة المالكة.