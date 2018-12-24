ملايين المصابيح تضيء حلم الكرواتي على حقيقة مبهرة

الشارقة 24 – رويترز:

أربعة ملايين مصباح مضيء حولت هذه المزرعة هنا في وسط كرواتيا إلى متنزه خيالي لأعياد الميلاد، حيث جذبت العديد من سكان المنطقة وزائريها.

(سالاجلاند) كانت حلماً يراود الكرواتي زلاتكو سالاج، أحد سكان قرية جرابوفنيكا وصاحب هذه المزرعة التي تمتد لمساحة سبعة أفدنة، إلا أنه نشأ في أوضاع فقيرة منعته وهو صغير من الاحتفال بأضواء أعياد الميلاد وزينتها.

وبعد أن قضى حياته المهنية خارج البلاد، عاد سالاج إلى قريته في أوائل العقد الماضي وأعاد بناء منزل أسرته، ومن هنا راودته فكرة تركيب آلاف المصابيح للاحتفال بأعياد الميلاد بطريقته الخاصة.

سالاج أوضح أن العديد من الزوار يسألونه، عما إذا كان قد رأى الفكرة في مكان آخر، لكنه يرد، كان حلماً راوده منذ الصغر.

ففي أول سنة أقام فيها فكرة المتنزه هذه عام 2001، ركب 70 ألف مصباح وأضاءها جميعاً عشية العام الجديد.

وبمرور الوقت بدأت الفكرة تجذب اهتمام الناس، ليقصد آلاف الزوار مزرعة عائلة سالاج هذه من جميع أنحاء البلاد ليستمتعوا بهذه المناظر الخلابة.

وبدأ العرض الضوئي هذا العام بالمزرعة في الثلاثين من نوفمبر وسيستمر حتى 13 من يناير، ويتوقع أن يقصده نحو 130 ألف زائر، وسيضم مجموعة من الألعاب النارية، ومجسمات مضيئة لرجل الثلج، إلى جانب المئات من الأشجار المزينة.