350 عاملاً بوليفياً يطهون كمية ضخمة من "أجي دي فيديو" التقليدية

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع حوالي 350 عاملاً من الوكالة الوطنية للهيدروكربونات في بوليفيا، قبل عيد الميلاد، لمشاركة كمية ضخمة من طبق بوليفي تقليدي مع الآلاف.

وقام العاملون بطهي وعاء ضخم من "أجي دي فيديو"، أو مكرونة الفلفل، وهي وجبة دسمة ومغذية، ويقولون إنها الكمية الأكبر في العالم التي يتم إعدادها.

الوجبة مصنوعة من المكرونة والبطاطس واللحم والخضراوات، مضاف إليها توابل بوليفية تقليدية.

وتجمع الكبار والصغار لتناول تلك الوجبة.

وقالت إحدى المشاركات وهي تطعم طفلها، إن هذا الطبق سهل الإعداد، وأسعار مكوناته في متناول اليد، وكميته تكفي للأسرة بأكملها.