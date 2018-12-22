كمبوديا تُطلق مهرجان الطائرات الورقية التقليدي

الشارقة 24 – رويترز:

شارك 59 متسابقاً من أقاليم مختلفة في كمبوديا، في مهرجان تقليدي للطائرات الورقية يقام سنوياً في إقليم سفاي رينج، بهدف حماية ثقافة صناعة الطائرات الورقية وإطلاقها في الهواء، وهي تقليد خاص بالخمير، يرجع إلى عام 400 قبل الميلاد.

ويتم الحكم على الطائرات الفائزة في المهرجان، وفقاً لعدة معايير منها تصميم الطائرة وارتفاعها أثناء الطيران، ومدى ثباتها أثناء التحليق، بالإضافة إلى صوت الطنين الذي تصدره.

وقال مدير إدارة التطوير الثقافي بوزارة الثقافة والفنون الجميلة في كمبوديا، إن المهرجان يعمل على حماية ثقافة صناعة الطائرات الورقية وإطلاقها في الهواء الخاصة بالخمير، بهدف رفع الوعي لدى الكمبوديين وخاصة الطلاب بأهمية الطائرة الورقية التقليدية التي يطلق عليها "كلينج إيك".

ويرجع هذا التقليد إلى عام 400 قبل الميلاد، لكن نظام الخمير الحمر حظر ممارسته خلال فترة حكمه بين عامي 1975- 1979، وتم إحياء هذا التقليد في التسعينيات، كي تعود فكرة صناعة الطائرات الورقية وإطلاقها في الهواء.