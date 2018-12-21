7.67 مليار نسمة عدد سكان العالم مطلع 2019

الشارقة 24 - د ب أ:

توقعت مؤسسة ألمانية، أن يصل عدد سكان العالم مطلع العام الجديد، إلى نحو 7.67 مليار نسمة.

وأعلنت مؤسسة سكان العالم الألمانية "دي إس دابليو"، يوم الجمعة، في مقرها بمدينة هانوفر، أن عدد السكان سيرتفع بحلول مطلع العام المقبل، بواقع نحو 83 مليون نسمة، مقارنة بمطلع عام 2018.

وأشارت المؤسسة إلى أن النمو السكاني يزداد بقوة في قارة إفريقيا.

وبحسب التوقعات الحالية للأمم المتحدة، من المنتظر أن يتضاعف عدد السكان في إفريقيا من 1.3 مليار نسمة حالياً، إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وأوضحت المديرة التنفيذية للمؤسسة ريناته بير، أن السبب الرئيس لنمو السكان في إفريقيا جنوب الصحراء، هو ارتفاع عدد حالات الولادة غير المرغوب فيها، وأشارت إلى أن حوالي 50% من النساء في هذه المنطقة لا يستطعن اتخاذ وسائل لمنع الحمل رغم رغبتهن في ذلك.

ولفتت بير، إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى غياب التوعية، ونقص وسائل منع الحمل، وعدم تلقي رعاية صحية جيدة، وعدم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.