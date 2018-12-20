"صوامع حبوب" ترسم أكبر جدارية في العالم

الشارقة 24 – أ ف ب:

دخلت صوامع حبوب في كوريا الجنوبية حولت إلى تحفة فنية ملونة عملاقة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر جدارية خارجية في العالم.

ويوجد هذا العمل في ميناء إنتشون إلى الغرب من سيول، وهو مقام على مساحة 23 ألفاً و688 متراً مربعاً.

وأنجزت هذه الجدارية بمبادرة من بلدية إنتشون وسلطات الميناء لتحسين صورة البنى التحتية الصناعية المتقادمة.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، كان هذا العمل مستوحى من مشاريع فنية جماعية شهدتها الولايات المتحدة والمكسيك في عشرينات القرن العشرين.

واستخدم 22 فناناً أكثر من 850 ألف لتر من الطلاء ليحكوا قصتهم التي تعكس الفصول الأربعة، بكلفة بلغت 550 مليون وون (488 ألف دولار).

وباتت صوامع الحبوب تشبه رفوفاً مليئة بالكتب.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم مشروع "بويبلو ليفي بروجكت" في بويبلو بولاية كولورادو الأميركية والذي أقيم على مساحة 16 ألفاً و554 متراً مربعاً.

وتأمل السلطات أيضاً في أن تشجع هذه الجدارية السياحة في جزيرة وولمي المجاورة لإنتشون.