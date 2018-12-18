"سداسي كعك الزنجبيل" يفوز بـ "أفضل تصميم بمسابقة ستوكهولم"

الشارقة 24 – رويترز:





تنافست تصميمات وأشكال متنوعة، في المسابقة السنوية لأفضل منزل مصمم من كعكة الزنجبيل، والتي أقيمت مؤخراً في ستوكهولم بالسويد.

وفازت السويدية الشابة جاكلين برومز، ذات الواحد والعشرين عاماً بجائزة الجمهور الفخرية لأفضل التصميمات، وكان عبارة عن منزل جميل سداسي الشكل، مزين بزخارف من السكر الأبيض، إلى جانب مجسمات لأقزام مصنوعة من عجينة اللوز، أو المارزيبان.

وأكدت جاكلين أنها عملية استغرقت وقتاً طويلاً، وأنها غيرت رأيها عدة مرات، ثم استقرت في النهاية على فكرة الأقزام التي كانت بمثابة اللمسة النهائية، مضيفة أن فكرة هذا التصميم بدت ممتعة، مع وجود العديد من النوافذ في المنزل.

وتابعت أن عرض الأعمال في متحف هو فكرة رائعة، كما أن وجود جوائز والتنافس عليها في تقديم أفضل كعكة هو أمر ممتع أيضاً.

وأقيمت المسابقة في المركز السويدي للفن المعماري والتصميم، وواجهت برومز منافسة محتدمة في ظل وجود رقم قياسي من المشاركات التي بلغت 153 مشاركة أخرى، وحضور المئات من الزائرين من محبي هذا النوع من المسابقات من جميع الأعمار.