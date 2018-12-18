حرف بسيطة تقاوم التطوّر في شوارع رانغون في بورما

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

من كاتب عام إلى منظّف أذنين مروراً بالسبّاك، يزخر الوسط التاريخي لرانغون، العاصمة الاقتصادية لبورما، بحرف بسيطة ما زالت صامدة في وجه التغييرات والإصلاحات في شارع بانسودان التاريخي.

حيث تجاور البيوت المتداعية ورش الفنادق الفاخرة، وتسير عربات التوك التوك إلى جانب السيارات الفارهة.

ويُعد شارع بانسودان، الذي شيّده البريطانيون، ويضم الكثير من العمارات وصالات العرض القديمة، ويُطلق عليه شارع الكتب والكتّاب والشعراء، خير مثال على التناقض القائم في مدينة رانغون ذات النموّ الفوضوي التي تضاعف عدد سكانها منذ العام 1983 ليتخطى اليوم 7 ملايين نسمة، لكن من دون تكييف البنى التحتية، وبما فيها من خدمات، مع هذا التكاثر السكاني.

كما يشكل هذا الشارع مقراً لجيش من السبّاكين يصطف على رصيف متداع ويتلقّى الكثير من الطلبات، خصوصاً في موسم الأمطار عندما تسدّ المياه شبكة المجاري المشيّدة قبل عقود عدة وقت كانت رانغون عاصمة للمستعمرة البريطانية.

وقد يستعين المارة في الشارع أيضاً بخدمات منظّفي الآذان، ونساء يعرضن تقليم الأظافر وطليها في وقت قصير وبسعر بخس.