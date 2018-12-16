لدغة العقرب الأزرق الكوبي علاج للروماتيزم

الشارقة 24 – رويترز:

يصطاد مزارع كوبي عقرباً مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية، كي يلدغ نفسه بسمه، للوقاية من آلام الروماتيزم.

وعثر بيبي كاساناس البالغ من العمر 78 عاماً على هذا العقرب تحت كومة من الأنقاض، في أرض يزرعها في إقليم بينار ديل ريو بغرب كوبا، ويضغط كاساناس على العقرب لمدة كافية كي يلدغه.

وأكد كاساناس أنه يضع العقرب في المكان الذي يشعر بألم فيه، حيث يؤلمه لفترة وجيزة، ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي ولا يشعر بأي آلام.

ولم يعد يُنظر إلى العلاج الطبيعي الذي يستخدمه كاساناس على أنه شيء مستغرب ، فقد وجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر في البلاد يحتوي على خواص مضادة للالتهاب، ومخففة للألم، وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام، لدى بعض مرضى السرطان.

وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج، يقولون إن من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنى تعزيز مثل هذا الادعاء، فإن شركة كوبية للمنتجات الدوائية تستخدم سم العقرب منذ عام 2011، لصنع أحد أدوية الطب التماثلي.