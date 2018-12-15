معزوفات موسيقية تُهدأ الفيلة المتقاعدة بتايلاند

الشارقة 24 – رويترز:

معزوفات موسيقية بآلة البيانو من أجل الأفيال، يقدمها عازف المقطوعات الكلاسيكية البريطاني بول بارتون عدة مرات في الأسبوع لأصدقائه من ذوات الأربع في محمية الأفيال هذه بتايلاند.

لثماني سنوات، تعتبر محمية "إيليفانت وورلد" في إقليم كانتشانابوري غرب البلاد مأوى لهذه الحيوانات الضخمة سميكة الجلد لإعادة تأهيلها في فترة تقاعدها، بعد أن أمضت مشواراً طويلاً من العمل المضني، إلى جانب إصابة بعضها بإعاقات، ومن بينها أنثى الفيل هذه المصابة بالعمى، واسمها "لام دوان" وعمرها 65 عاماً، التي تقف للاستمتاع بوجبة الغداء التي تتناولها والاستماع لمقطوعة "سايلانت نايت" أو ليلة هادئة.

وأكد بارتون، الذي يعيش في تايلاند منذ أكثر من 20 عاماً، أنه يمكن تحسين ظروف حياة بعض الفيلة الكبيرة في السن التي تعاني من إصابات، وخاصة تلك المصابة بالعمى، بمجرد قضاء بعض الوقت معها ومتابعة احتياجاتها اليومية.

وأضاف أنه يمكن لبعض الفيلة المصابة بالعمى أن تحصل على قدر من الراحة باستماعها لمقطوعات كلاسيكية هادئة ما بين فترة وأخرى.