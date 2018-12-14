زيارة مفاجئة من "بابا نويل" لصغار أسماك القرش "المهذبة"

الشارقة 24 – رويترز:

هل هناك شيء يعجز بابا نويل عن فعله؟ فحتى دون أن يستخدم مدخنة، انزلق (سانتا كلوز) إلى حوض سمك ضخم في متنزه مائي بمدينة كاورا في مالطا ليقدم بعض الطعام إلى الأسماك التي تعيش فيه لكن ليس كلها.

لقد قدم الطعام فقط إلى الأسماك التي اتسمت بحسن السلوك على مدى العام.

وبخلاف ملابسه التقليدية ارتدى سانتا جهاز تنفس وكانت الفقاعات تنطلق منه أثناء وجوده داخل الحوض.

وتيسر له التوقف ومداعبة سمكة قرش من فصيلة قرش الحمار الوحشي والتي التزمت معه تماماً بحسن السلوك.

وباستثناء الطعام، لم يقدم بابا نويل هدايا للأسماك فهو لا يقدمها لأي أحد إلا في يوم الميلاد من كل عام.