افتتاح متحف الأطعمة غير المحببة في لوس انجليس

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

افتتح متحف"الأطعمة غير المحببة" في لوس انجليس، الذي يعرض أطعمة غير مستساغة، من بينها أطباق عناكب مقلية، لا لإثارة الشهية بل لتعريف الزوار على ثقافات وأطعمة مختلفة.

ويضم المتحف حوالي 80 طبقاً من هذا النوع.

ويقول سامويل ويست مؤسس هذا المتحف إن الفكرة أتته لإقامة هذا المعرض الذي يستمر شهرين على ضوء النقاش المستعر حول موارد البروتينات والأمن الغذائي المستدام من الناحية البيئية.

وسبق أن أقام المعرض في بلده الأم السويد في أكتوبر الماضي.

وأضاف ويست، أن المتحف يسعى لجعل الأشخاص ينفتحون على بروتينات مستدامة جديدة، ذاكراً أطباق الجراد المستهلكة في نيجيريا وديدان الموبان في جنوب إفريقيا، والجنادب التي تعتبر من الأطباق الراقية في أوغندا.

وقد يثير بعض الأطعمة المعروضة الاشمئزاز، بسبب رائحته الكريهة ومنها جبن الأبواز الفرنسي، ولحم أسماك القرش من ايسلندا، وسمك سارسترومنغ السويدي الذي يعتبر من الأطعمة التي تتمتع بأقوى رائحة في العالم وهو يؤكل عادة في الهواء الطلق.