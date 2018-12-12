الراحة النفسية والشعور بالثقة مقابل 75 دولاراً لمعانقة بقرة

الشارقة 24 - د. ب. أ:

معانقة الحيوانات اللطيفة تريح أغلب الأشخاص، وينطبق الأمر أيضاً على الحيوانات الكبيرة، إذ تقدم مزرعة في نيويورك جلسات عناق مع هذه الحيوانات ذات العيون الواسعة بدءاً من 75 دولاراً للساعة.

وخلال هذا الوقت يمكن للمستفيدين من العرض تمشيط الأبقار، أو تمسيدها، أو معانقتها.

وتُعد مزرعة "ماونتن هورس فارم" مكاناً مريحاً للزوار، ومريحة مع الأبقار، وتظهر الصور الموضوعة على صفحة الإنستجرام الخاصة بالمزرعة، أغلب الأشخاص وهم واضعون ذراعاً على البقرة، أو يمسدون رأسها.

وعلى حسب أي حزمة سيختارها الزائر من بين الحزم الأربعة، يمكن الاقتراب كذلك من الأحصنة القزمة، والعادية في المزرعة.

ولكن الولايات المتحدة الأميركية، ليست المكان الوحيد الذي يمكن معانقة البقر فيه، فهناك مكان آخر في هولندا، حيث يكون لمعانقة بقرة هولندية أثر لطيف على الأشخاص، إذ يمنح المرء شعوراً بالثقة، بحسب مزرعة كاستاني هوف، الواقعة في قرية بيتس بشمال غرب البلاد.