أثينا تضيء شجرة عيد الميلاد وسط احتفالات تحت الأمطار

الشارقة 24 – رويترز:

أضيئت شجرة عيد الميلاد في الميدان الرئيس بالعاصمة اليونانية أثينا، وسط هطول الأمطار، إيذاناً بانطلاق موسم العطلات في البلاد.

ورغم هطول الأمطار، حرص اليونانيون على التقاط الصور التذكارية، أمام شجرة عيد الميلاد، وهم يحملون المظلات الملونة، بينما كانت مجموعة من الموسيقيين، تعزف أغنيات عيد الميلاد فوق مسرح أقيم بالميدان.

وأعربت نائبة رئيس بلدية أثينا إيفا كونتوستاثاكو، عن أملها في أن يكون العام الجديد، أفضل من سابقه، بالنسبة لسكان أثينا، ولليونانيين بصفة عامة.

وعلى مدى 8 سنوات، عانت اليونان من أزمة اقتصادية، بسبب تعرضها لأزمة مالية خانقة، أدت إلى فقدان الكثير من اليونانيين وظائفهم.