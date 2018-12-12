رجل يقتل ويصيب 8 وينتحر في البرازيل

الشارقة 24 – أ ف ب:

أطلق رجل في التاسعة والأربعين من العمر، النار يوم الثلاثاء، في كاتدرائية مدينة كامبيناس قرب ساو باولو في جنوب شرق البرازيل، مودياً بحياة أربعة أشخاص قبل أن ينتحر.

وأعلنت السلطات المحلية، أن هذه العملية، التي استخدم فيها المنفذ سلاحين، بينهما مسدس من عيار 38، أدت أيضاً إلى جرح أربعة أشخاص آخرين.

وأوضحت هيئة حفظ الأمن في ساو باولو في بيان، أن رجلاً أطلق النار عشوائياً على الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان، إلى أن تدخلت الشرطة العسكرية، ووجهت نيرانها صوبه قبل أن ينتحر.

وأشارت الشرطة المدنية، إلى أنها تعرفت إلى هوية المنفذ، وهو رجل في التاسعة والأربعين من العمر، يقيم في مدينة فالينيوس، على بعد 12 كيلومتراً من كامبيناس.