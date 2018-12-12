ذكر بط صيني يجتذب زائري حديقة سنترال بارك في نيويورك

الشارقة 24 – رويترز:

اجتذب ذكر بط صيني ذو ألوان زاهية، أنظار العديد من الزائرين لحديقة سنترال بارك في نيويورك، الذين احتشدوا لالتقاط الصور له بألوانه الزاهية، أثناء سباحته في هذه البحيرة مع أقرانه، بعد نشر فيديو له على "تويتر"، منذ شهرين.

وظهر هذا الطائر للمرة الأولى، في سنترال بارك في العاشر من أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين يجتذب حشوداً من الزائرين لمشاهدته.

وأبدى هؤلاء الزائرون إعجابهم الشديد، بذكر البط الصيني، نظراً لتميز ريشه بألوان براقة لا يألفوها في غيره من البط .

ولا يعرف أحد على وجه التحديد، من أين جاء ذكر البط الصيني؟ لكن دانييل تينو أحد الحراس العاملين بإدارة حدائق مدينة نيويورك، أكد أنه لم يضل طريقه كما يظن البعض.

وأضاف أن هناك حلقة مثبتة في إحدى رجليه، ما يعني أنه مملوك لشخص ما، أي أنه لم يضل طريقه قادماً من آسيا إلى هنا، وربما كان في الأسر بوصفه حيواناً أليفاً، أو خرج من حديقة حيوان صغيرة لا نعرفها ووجد طريقه إلى حديقة سنترال بارك.

ويوضح ديفيد باريت، وهو من هواة تربية الطيور، أنه نشر فيديو لذكر البط الصيني، على حسابه على موقع تويتر قبل شهرين، اجتذب أكثر من 27 ألف مشاهدة.

وأشار إلى أن السبب في الشعبية المتنامية، التي يحظى بها هذا الطائر، يرجع إلى مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه لا يمثل أهمية بالنسبة لعلماء الطيور.

وأوضح باريت أن الموطن الأصلي للبط الصيني هو شرق آسيا، ويعتبر من الطيور البرية هناك، لكنه أشار إلى أن هذا الطائر لم يأت من خارج أميركا الشمالية.