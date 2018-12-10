أزياء أعياد الميلاد المسيحية تتسابق في مارثون خيري

الشارقة 24 – رويترز:

أكثر من 7 آلاف ارتدوا ملابس بابا نويل ليشاركوا في سباق للركض في وسط العاصمة الإسبانية مدريد بهدف جمع الأموال لرعاية مرضى السرطان.

وارتدى الكثير من الأطفال زي الأقزام ليخوضوا السباق الذي امتد لمسافة 5 كيلومترات في أحد شوارع مدريد الرئيسية.

ويفيد المنظمون بأن السباق هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وخيمت الأجواء الاحتفالية على المشاركين.

ويدفع كل من المشاركين في السباق رسوماً للانضمام إليه، ويذهب جزء من الأموال التي سيتم جمعها من خلال السباق إلى مؤسسة إنثيوس لمساعدة الأطفال من مرضى السرطان.