اكتشاف 30 مقبرة تعود لحضارة "موتشيكا" في بيرو

الشارقة 24 – رويترز:

اكتشف علماء آثار في بيرو أكثر من 30 مقبرة في موقع إل كورو الأثري الذي قد يعود تاريخه إلى عام 800 ميلادية.

وعثر على المقابر في منطقة تضم أطلالاً كانت تستخدم في إقامة المآدب التذكارية للموتى.

وبدأت أعمال التنقيب في منطقة إل كورو قبل شهرين فقط ويعتقد الخبراء أنه لا يزال هناك الكثير من الآثار المتبقية.

وبعض الهياكل كانت دون أقدام مما يشير إلى إجراء طقوس على الجثث. وكانت التضحية بالبشر شائعة في بيرو قبل الغزو الإسباني.

واختفت حضارة موتشيكا بشكل غامض في القرن الثامن الميلادي وترجع بعض النظريات سقوط هذه الحضارة إلى دور التغير البيئي.