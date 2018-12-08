إشارات ضوئية تكرّم "إلفيس بريسلي" بألمانيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

عززت مدينة فريدبرغ الألمانية الصغيرة حيث أجرى إلفيس بريسلي خدمته العسكرية بين 1958 و1960 صورتها كموقع يزخر بذكريات عن ملك الروك أند رول مع وضع إشارات مرورية على شرفه.

وعندما يتحوّل الضوء إلى أخضر تظهر ملامح المغني وهو يتراقص، في حين أنه يقف وراء المذياع عندما يكون الضوء أحمر.

وأرسيت هذه الإشارات المرورية في ساحة تحمل منذ العام 1995 اسم الفنان الذي توفي في ممفيس سنة 1977.

وأدركت فريدبرغ التي أقيمت فيها ثكنة للجيش الأميركي أهمية عبور ملك الروك أند رول في رحابها.

وليست فريدبرغ أول مدينة ألمانية تضع إشارات مرورية لتكريم أحد قاطنيها من المشاهير.

فبون اعتمدت وجه بيتهوفن في بضع تقاطعات وترير وجه كارل ماركس بمناسة الذكرى المئوية الثانية للفيلسوف الشهير.