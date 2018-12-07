طهاة يقدمون الحساء الساخن للمشردين في سان بطرسبرج

الشارقة 24 – رويترز:

في أغلب الأوقات يمضي الطاهي رومان ريدمان بعض الساعات الإضافية في مطبخ مطعمه في سان بطرسبرج الذي يقدم شرائح اللحم والبرجر، ليطهو الطعام من أجل عملاء مختلفين من الفقراء والمشردون بالمدينة.

وينقل متطوعون حساء اللحم والملفوف وهو وجبة شهيرة في روسيا داخل أوعية كبيرة إلى أماكن في أنحاء المدينة يعيش فيها أشخاص حياة قاسية أو على معاشات حكومية ضئيلة.

ويوزع الحساء مجاناً حتى يتناوله الناس أو يحتفظون به، ويكون محل ترحيب أكبر في الشتاء إذ تنخفض درجات الحرارة في المدينة لتصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وتدير جمعية نوتشليجكا الخيرية الشاحنة التي تنقل الطعام وتتوقف في أربعة أماكن في المدينة كل يوم تقريباً لتقديم الحساء والشاي، إضافة إلى مساهمات من مطاعم شريكة مثل هولي ريبس، حيث يعمل ريدمان.