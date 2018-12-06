مدينة من خبز الزنجبيل لشحذ همم المصممين

الشارقة 24 – رويترز:

استخدم مهندسون معماريون السكر والبهارات بدلاً من مواد البناء التقليدية، لصنع مدينة مستقبل من خبز الزنجبيل، قابلة للأكل، وذلك في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، بهدف إظهار أن التخطيط العمراني يمكن أن يكون مرحاً ولذيذاً.

وتظهر في معرض سنوي، يستمر من الثامن من ديسمبر، حتى السادس من يناير، مبان أقامها معماريون ومصممون ومهندسون طُلب منهم بناء مدينة مستقبل مستدامة وشاملة.

وقال روبرت نولان المهندس المعماري لدى شركة "إيه.بي.تي": "نُعد تصميمات ونعمل كثيراً في صنع النماذج، وعلى هذا المقياس أيضاً".

وتم خبز أكثر من 60 هيكلاً، وتضم المدينة عربة تلفريك مصنوعة باستخدام العرق سوس وحارات للدراجات وطريقاً للمشاة مصنوعة بالكامل من السكر، بينما صمم مهندسو شركة هولاند هارفي ملجأ حديثاً للمشردين.