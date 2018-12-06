بمعرض لندن

مدينة من خبز الزنجبيل لشحذ همم المصممين

  • الخميس 06, ديسمبر 2018 في 9:01 ص
  • مدينة بناها معماريون باستخدام الخبز في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن
    مدينة بناها معماريون باستخدام الخبز في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن
ابتكر مهندسون معماريون مدينة قابلة للأكل، موادها بناءها الأساسية، السكر والبهارات، رائحتها لذيذة، قابلة للأكل، وذلك في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن، بهدف إظهار أن التخطيط العمراني يمكن أن يكون مرحاً ولذيذاً.
الشارقة 24 – رويترز:
 
استخدم مهندسون معماريون السكر والبهارات بدلاً من مواد البناء التقليدية، لصنع مدينة مستقبل من خبز الزنجبيل، قابلة للأكل، وذلك في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، بهدف إظهار أن التخطيط العمراني يمكن أن يكون مرحاً ولذيذاً.
 
وتظهر في معرض سنوي، يستمر من الثامن من ديسمبر، حتى السادس من يناير، مبان أقامها معماريون ومصممون ومهندسون طُلب منهم بناء مدينة مستقبل مستدامة وشاملة.
 
وقال روبرت نولان المهندس المعماري لدى شركة "إيه.بي.تي": "نُعد تصميمات ونعمل كثيراً في صنع النماذج، وعلى هذا المقياس أيضاً".
 
وتم خبز أكثر من 60 هيكلاً، وتضم المدينة عربة تلفريك مصنوعة باستخدام العرق سوس وحارات للدراجات وطريقاً للمشاة مصنوعة بالكامل من السكر، بينما صمم مهندسو شركة هولاند هارفي ملجأ حديثاً للمشردين.