عربة نابولي المتنقلة تصنع القهوة لعمال إيطاليا

الشارقة 24 – رويترز:

يتجول الإيطالي جوزيبي تشيسانو بعربة صنع القهوة، التي يملكها في شوارع الحي الإسباني بمدينة نابولي، بينما يقوم بالغناء آملاً في جني الأرباح، مستغلاً الحب الذي يكنه الإيطاليون للقهوة الشهيرة.

تشيسانو، رائد الأعمال البالغ من العمر 25 عاماً، فكر في الذهاب إلى الزبائن بنفسه بدلاً من انتظارهم داخل المقهى.

ولا يطلب تشيسانو من زبائنه أن يدفعوا أموالاً مقابل احتسائهم القهوة، بل يترك لهم حرية تقدير الثمن، وبهذه الطريقة يضمن الشاب الإيطالي ألا يتم إلقاء القبض عليه بتهمة عدم الحصول على ترخيص ببيع القهوة.

معظم الزبائن وهم من الطبقة العاملة يدفعون لتشيسانو يورو واحداً مقابل كوب القهوة، وهو تقريباً نفس المبلغ الذي يدفعوه داخل المقاهي والحانات.

وأبدى الكثير من الزبائن إعجابهم بفكرة عربة صنع القهوة ويتوقفون لتذوق قهوة نابولي التقليدية التي يصنعها تشيسانو.

وإلى جانب القهوة يبيع تشيسانو أيضاً نوعاً محلياً من الحلوى.

وابتكر رجل فرنسي فنجان القهوة الذي يطلق عليه "كوكوما"، لكن سكان نابولي نقلوا الفكرة في القرن الـ 19، وأصبحت هذه القهوة جزءاً أساسياً في ثقافة هذه المدينة.