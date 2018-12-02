سباقات الثيران الهائجة في حقول أرزّ موحلة تقليد شعبي في إندونيسيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

يتمسّك سكان منطقة نائية، في جزيرة سومطرة الإندونيسية، بتقليد شعبي، يعود لمئات السنين، تتسابق فيه ثيران هائجة، بحقول أرزّ موحلة.

ويشهد الأرخبيل الإندونيسي، سباقات حيوانات كثيرة، بما فيها سباقات جواميس في جزيرة بالي الرائجة، إلا أن سكان سومطرة الغربية يؤكدون أن نسختهم المعروفة بباسو جاوي فريدة من نوعها.

وكانت هذه الفعاليات في الماضي، تقام مع انتهاء موسم حصاد الأرزّ، عندما تكون الحقول خاوية.

وهي باتت اليوم، تستقطب المئات من المتفرّجين، وتجلب للفائزين ما قدره 15 مليون روبية "قرابة ألف دولار"، في بلد لا يتخطّى معاش كثيرين بضعة دولارات في اليوم الواحد.

والقواعد سهلة التطبيق، إذ يتعيّن على أصحاب الثيران الإمساك بذيول الحيوانات، والتسابق بأكبر سرعة ممكنة على مسافة 250 متراً.

وفي بعض لأحيان، يساعد عضّ الذيل قبل المسابقة في تهييج الحيوان.

ويؤكد أندري ماجوني (42 عاماً)، الذي يشارك في هذه السباقات منذ 25 عاماً، أنه لا ينوي بتاتاً التخلي عن التسابق، وأعرب عن حبه لهذه الرياضة، رغم إيجابياتها وسلبياتها.

وبالنسبة إلى باتريا، الذي يشارك في السباقات منذ 15 عاماً، من المهمّ نقل هذا التقليد إلى الأجيال المقبلة، ويوضح والوحل يغطّيه، أنه تقليد ورثه من أهله.