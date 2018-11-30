بيع صخور قمرية بـ 855 ألف دولار بمزاد في نيويورك

الشارقة 24 – رويترز:





بيعت ثلاث شظايا صخور، جلبتها مهمة فضاء سوفيتية من القمر، عام 1970، مقابل 855 ألف دولار، في مزاد أقيم في نيويورك، يوم الخميس.

وأكدت دار مزادات سوذبيز، أن الصخور القمرية، هي الشيء القمري الموثق الوحيد المعروف أنه مملوك لشخص.

وعرض جامع مقتنيات أميركي، لم يتم الكشف عن هويته، الصخور للبيع، بعد أن كان قد اشتراها في مزاد عام 1993 مقابل 442500 دولار.

وأوضحت سوذبيز، أن المشتري في مزاد يوم الخميس، جامع مقتنيات أميركي آخر، لكن لم تكشف اسمه.

وكانت سوذبيز، قد أشارت قبل المزاد، إلى أن الشظايا الصخرية، التي تتراوح أحجامها بين حوالي، ملليمترين × ملليمترين، وملليمتر × ملليمتر، قد تجلب ما يصل إلى مليون دولار.

وأوضحت دار المزادات، أن الشظايا الصخرية، كانت مملوكة في الأصل لنينا إيفانوفنا كوروليفا أرملة مدير برنامج الفضاء السوفيتي السابق سيرجي بافلوفيتش كوروليف، وأهديت الشظايا لها اعترافاً بإسهامات زوجها في برنامج الفضاء.

وأضافت في بيان، أن الشظايا جلبها مسبار الفضاء لونا-16 في سبتمبر 1970.

ولا تزال غالبية عينات الصخور القمرية الأخرى المعروفة لدى الكيانين اللذين جلباها، وهما الولايات المتحدة، خلال مهام الفضاء أبولو 11-17، والاتحاد السوفيتي خلال مهام الفضاء لونا 16 و20 و24.

ويدفع هواة جمع المقتنيات، مبالع ضخمة لشراء الأشياء المرتبطة باستكشاف الفضاء، وباعت سوذبيز، العام الماضي، حقيبة استخدمها رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونج، لجلب أول عينات من تربة القمر عام 1969 مقابل 1.8 مليون دولار.