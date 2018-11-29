مغامر نمساوي يتسلق جبال الهيمالايا بمفرده

الشارقة 24 – رويترز:

أكمل متسلق الجبال النمساوي ديفيد لاما بسلام مغامرة مذهلة تسلق خلالها بمفرده جبل لوناج ري بجبال الهيمالايا، أحد أعلى القمم التي لم يسبق أن تسلقها أحد في نيبال، ليصبح أول متسلق لهذا الجبل البالغ طوله 6907 أمتار.

وهذه هي المرة الرابعة التي يحاول فيها المغامر النمساوي تسلق جبل لوناج ري والمرة الثانية التي يحاول فيها تسلقه بمفرده.

لاما البالغ من العمر 28 عاماً تكبد مشقة التسلق في درجات حرارة تبلغ 30 درجة مئوية تحت الصفر ووسط رياح تبلغ سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة على مدى المغامرة التي استمرت 3 أيام.

وأشار لاما إلى أنه لم يفكر قط في اتخاذ قرار الهبوط من الجبل، لأنه لم يكن هناك داع لذلك ورغم شعوره بالضعف والإجهاد فقد كان يثق بأنه سينجح في الالتزام بخطته.

وخلال محاولاته السابقة الفاشلة اضطر لاما للانسحاب بعدما كانت تفصله عن قمة الجبل مسافة 250 متراً فقط بسبب الإرهاق.

والمدهش هذه المرة أن لاما قام بكثير من عمليات التسلق دون استخدام أي حبال رغم أنه تسلق العديد من حقول الثلج شديدة الانحدار وقطع الثلج الصلبة.