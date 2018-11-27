جدل مبادرة قرون الأبقار في سويسرا يُحسم لصالح نزعها

الشارقة 24 – رويترز:

اتجه الناخبون السويسريون لرفض مبادرة تدعم المزارعين الذين يتركون قرون الأبقار والماعز تنمو بشكل طبيعي ولا ينزعونها.

وأظهرت تقديرات أن 53% من الناخبين قالوا لا للمبادرة التي أطلقها المزارع أرمين كابول مطالباً بإجراء استفتاء للحفاظ على "كرامة الماشية"، على حد تعبيره.

وكان كابول قد أطلق حملة للحصول على دعم مالي لتوفير مساحة رعي إضافية تحتاجها الحيوانات ذات القرون، آملاً أن يسهم ذلك في تقليل عمليات إزالتها.

وعلى الرغم من قول كابول، إن القرون تساعد الأبقار على التواصل وتنظيم درجة حرارة أجسامها، رفضت الحكومة الاقتراح الذي قدمه، بأن يحصل المزارع على إعانة سنوية تعادل 190 دولاراً تقريباً عن كل حيوان ذي قرن.

وعندما فشل الضغط السياسي، جمع الرجل أكثر من 100 ألف توقيع لإجراء تصويت على المستوى الوطني.

وصرح يفان نيكونوف بأنّه صوت ضد الاقتراح، حيث يعتقد أن قرون الأبقار تعرض المزارعين والحيوانات للخطر، وذلك لأنها تتقاتل فيما بينها ويمكن أن تجرح بعضها البعض، وهو ما يعني أن على المزارعين إنفاق المزيد من المال لمعالجتها، وهم يعلمون أن المزارعين فقراء إلى حد كبير في سويسرا.