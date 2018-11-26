4 أشبال بيضاء نادرة تشهد حفل توقيع لأسمائها في حديقة حيوان ماجدبرج

الشارقة 24 – روينرز:

جرت تسمية أربعة أشبال بيضاء نادرة ولدت في حديقة حيوان ماجدبرج الألمانية في يوليو الماضي، وأعلن عن أسمائها يوم السبت، وظهر الأشبال أماري ونيالا وسيمبا وتاجو في احتفال سمح للزائرين بحضوره،

ووفقاً للرابطة العالمية لحماية الأسود البيضاء فإن هذه الحيوانات ليست مصابة بالبهاق، لكنها فصيلة "نادرة جينياً" من منطقة تيمبافاتي الكبرى في متنزه كروجر الوطني بجنوب أفريقيا.

والأسود البيضاء طفرة جينية فريدة، وتعيش في مناطق بجنوب القارة الأفريقية، وأصبحت منقرضة من الناحية الفنية لـ 12 عاماً على الأقل حتى أُعيد إدخالها للبرية في 2004.

وذكر كاي بيريت مدير حديقة حيوان ماجدبرج أن هناك نحو 200 حيوان منها على مستوى العالم، تخضع لرعاية البشر، وهناك 15 منها فقط منطلقة في البرية بأفريقيا، لذا فمن السهل الحديث عن مدى ندرة هذه الأسود.

وتلك الأشبال الأربعة ليست أول مواليد للأسود البيضاء بالحديقة خلال الأعوام الماضية، إذ أنّها شهدت ولادة 6 أسود بيضاء أخرى عام 2016.