نجمة ميشلان تتوج قاعة "كورال دي لا موريريا" بمدريد

الشارقة 24 – رويترز:

فاز مطعم إسباني يقدم عشاء فاخراً مع عروض لرقصة الفلامنكو بنجمة ميشلان، حيث أشار صاحبه "خوان مانويل ديل ري"، إلى أن قاعة "كورال دي لا موريريا"، لرقص الفلامنكو في وسط مدريد، الذي افتتحها والده في عام 1956، لا تزال تبتكر الجديد، رغم مرور أكثر من 6 عقود عليها.

وجمع المطبخ الراقي وراقصو الفلامنكو ابتكاراً رائعاً، حيث يعطي ذلك حافزاً بصنع أشياء مختلفة وفريدة، ليصبح أول مطعم من نوعه ينال نجمة ميشلان.

ويوجد بالمطعم 4 موائد فقط وهو ملحق يعرف "بالتبلاو" وتعني بالإسبانية "الأرضية"، وتستخدم لوصف المقاهي التي صممت على طراز الملاهي الليلية في الستينات، والقاعة بمبنى يعود إلى القرن الـ 19، تقع بالقرب من القصر الملكي، وهي واحدة من بين 25 مكاناً في إسبانيا والبرتغال، وقد منحها دليل ميشلان نجمة واحدة باستخدام نظامه الذي يعتمد على المفتشين المجهولين.

ويقع أحد عشر مطعما من بين 100 تقريباً ضمن أعلى تصنيف من فئة 3 نجوم في شبه جزيرة أيبيريا.