زوار بانكوك يشاهدون معالمها من ارتفاع 300 متر

الشارقة 24 – رويترز:





بإمكان زوار العاصمة التايلاندية بانكوك الآن مشاهدة جميع معالم المدينة من فوق إحدى أعلى ناطحات السحاب في البلاد وذلك عبر منصة زجاجية تقع على سطح برج "كينج باور ماهاناخون" والذي يتجاوز ارتفاعه 300 متر.

وحرص الزوار الذين احتشدوا في هذا الطابق على التقاط صور لهم تخلد هذه اللحظات المميزة، بينما كانوا يسيرون فوق المنصة الزجاجية.

وأعرب بعض الزوار عن شعورهم بالخوف إزاء هذه التجربة، لكنهم أكدوا استمتاعهم بها.

ووفقاً للدليل الذي يصدره المسؤولون عن هذا المعلم السياحي والذي يوصف بأنه "أحد أكبر المنصات الزجاجية في العالم" فإن مساحته تبلغ 63 متراً مربعاً بينما يبلغ ارتفاعه 310 أمتار.

ويضم هذا البرج الشاهق حانة ومنصة للمشاهدة بزاوية 360 درجة وتقع على ارتفاع يبلغ 314 متراً، يمكن للزوار من خلالها الاستمتاع بمنظر الغروب.