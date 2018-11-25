أحد آخر بياطير الجزائر يخشى على حرفة الأجداد

الشارقة 24 – أ ف ب:

يجوب مداح العربي، بطل الفروسية السابق، وأحد آخر بياطير الجزائر، بلاده لتجهيز الأحصنة بحدوات يفصّلها بنفسه، في حرفة "وقع في حبها"، وهو لا يزال مراهقاً.

يُخرج العربي "39 عاماً"، من النار الحديد الأحمر، ممسكاً إياه بكماشة ليطرقه على السندان، في مشغله الواقع في حظيرة شاوشاوي لتربية الأحصنة في تيارت "340 كيلومتراً جنوب غرب الجزائر"، وهو لا يزال يصنع بنفسه حدوات الأحصنة من كل الأحجام، انطلاقاً من شريط من الحديد الخام، محافظاً بذلك على حرفة قديمة جداً.

على حائط المشغل، أدوات قديمة قدم حظيرة تربية الخيول، التي تعود إلى العام 1877، في ظل الاستعمار الفرنسي، وبعض هذه الأدوات لم يتغير كثيراً أو بتاتاً، منذ العصور الوسطى، وظهور هذه الحرفة قبل أكثر من ألف سنة.

اكتشف مداح العربي حبه لهذه الحرفة، وهو في السادسة عشرة من العمر، عندما كان فارساً يتردد على ورشة البيطار في شاوشاوي، لتجهيز حصانه بحدوات.

ويروي موضحاً "عندما شاهدت شيخاً يعد حدوة حصان فوق فرن الفحم، وألسنة اللهب تتصاعد منه، وقعت في حب هذه المهنة، وعرفت حينها أن هذا ما أريد أن أفعله في حياتي".

ومنذ ذلك الحين، لم يعد يفكر سوى بالخيول "ولا شيء غير الخيول" على ما يؤكد، فترك دراسته في الثانوية ليلتحق بورشة الحداد، ويتعلم المهنة على يد بيطار حظيرة شاوشاوي، حتى خلفه بعد أربع سنوات إثر تقاعده.

وخلال السنوات العشر التالية، واصل مداح العربي عمله كبيطار، إلى جانب الفروسية كمحترف قفز الحواجز.

ويوضح "في الجزائر تعد الفروسية ترفيهاً أكثر منه حرفة، كنت بحاجة إلى عمل من أجل العيش والحصول على ضمان اجتماعي، وهذا العمل يسمح لي بالحصول على راتب والترفيه في الوقت نفسه".

وتفتقر الجزائر إلى مركز لتعلم مهنة البيطار، وتنتقل المهنة من صاحب المشغل إلى المتدرب لديه، لكن المتدربين اللذين كانا يعملان لدى مداح العربي لم يصمدا أكثر من ستة أاشهر، كما يقول متأسفاً.

قبل عشرين سنة، كان عدد البياطير في الجزائر نحو 15، أما اليوم فلا يتعدى عددهم الستة، إضافة إلى أولئك التابعين لفرقة الخيالة في الحرس الجمهوري في الجيش.

بيد أن العمل متوافر، والدليل على ذلك أن أحد مربي الخيول اضطر إلى استقدام بيطار من الخارج، ليعمل عنده بشكل دائم.

ويؤكد العربي، أنه يعمل على 200 حصان في الشهر، غالبيتها عائدة لأفراد، مشيراً إلى أن مداخيل المهنة جيدة نسبياً، فهو يتقاضى في عمله في شاوشاوي الحد الأدنى للأجور "18 ألف دينار ما يعادل 133 يورو"، لكن مهامه لدى مالكي الخيول تحقق له مليون دينار في السنة "7400 يورو"، أي ضعف متوسط الأجور في الجزائر.

ويخشى مداح العربي، أن يختفي مع اندثار مهنة البيطار، جزء مهم من تاريخ تربية الخيول في الجزائر، فضلاً عن خبرة لا غنى عنها في المحافظة على صحة الحصان.

وهو يذكر بمثل يردده الفرسان بأن "لا حصان بلا حافر".