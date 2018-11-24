حديقة حيوان لندن تتلألأ ليلاً بنماذج مضيئة من الحيوانات

الشارقة 24 – رويترز:

نوع جديد من الحيوانات سيكون في انتظار الزوار الذين سيأتون إلى حديقة حيوان لندن خلال عطلة عيد الميلاد هذا العام، بعد أن يحل الظلام.. إنها مخلوقات صنعت من الأضواء.

وبعد أن تخلد الحيوانات في هذه الحديقة، والتي يبلغ عددها 19 ألفاً إلى النوم، ستتلألأ جنبات الحديقة بنماذج مضيئة للزرافات والبطاريق وطيور الفلامنجو.

وعلى الرغم من هذا الكم من الأضواء التي ستتزين بها حديقة حيوان لندن ليلاً، تقول كاثرين إنجلاند مديرة العمليات بالحديقة، إن العاملين أمضوا فترات طويلة في التخطيط لصنع هذه النماذج بصورة تضمن عدم إزعاج سكان الحديقة الدائمين.

وتستمر الاحتفالات داخل حديقة حيوان لندن حتى الأول من يناير من العام الجديد.