عروض الجمعة السوداء تحرك موسم التسوق في عيد الشكر بأميركا

الشارقة 24 – رويترز:

بدأ موسم تخفيضات عطلة عيد الشكر، أو ما يعرف في الولايات المتحدة باسم "الجمعة السوداء"، بطوابير طويلة من المتسوقين، ممن يسعون لاقتناص أفضل تلك العروض.

ويمكن للفترة، ما بين عطلتي عيد الشكر، وعيد الميلاد في الولايات المتحدة، أن تكون فترة نجاح أو فشل، بالنسبة لبائعي التجزئة، وتعتبر هي المصدر لنحو 40% من مجموع العائدات، خلال العام.

ويشهد اليوم الذي يلي عطلة عيد الشكر، تخفيضات ضخمة من قبل بائعي التجزئة، يجتذبون من خلالها، محبي اقتناص العروض.

وذكرت سلسلة وولمارت عملاق البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة في بيان، يوم الخميس، أن الإقبال على متاجرها في جميع أنحاء البلاد، كان منتظماً طوال المساء.

ويوضح الاتحاد الوطني لبيع التجزئة، أن المتسوق المتوسط سينفق نحو ألف دولار في عطلة هذا الموسم، ويمكن لهذا الرقم أن يصل في المجمل إلى 721 مليار دولار، بالنسبة لهذا القطاع.