جمهورية أفريقيا الوسطى تحت مجهر المجاعة والعنف

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت نجاة رشدي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في جمهورية أفريقيا الوسطى، أن العنف المستمر في هذا البلد يدفعه نحو المجاعة، وأن 63 % من السكان صاروا في حاجة لمساعدات إنسانية.

وأضافت المسؤولة الدولية للصحافيين في جنيف، أنه إذا ظل الوضع كما هو عليه، ولم يعد الناس لمواصلة العمل في حقولهم، فهذا يعني بالفعل أن في غضون عدة سنوات ستحدث مجاعة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأسفر القتال عن نزوح ما يزيد على مليون شخص، وأشارت نجاة رشدي إلى أن 2.9 مليون شخص، من سكان البلاد البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، في حاجة لمعونات، بينهم 1.6 ميلون نسمة في حاجة لمعونات بصورة عاجلة.

ويشهد البلد حالة من الفوضى منذ عام ،2013 حينما أطاحت جماعة سيليكا المتمردة المسلمة بالرئيس، مما أثار رداً من ميليشيا الدفاع الذاتي "أنتي بالاكا".