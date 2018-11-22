خاتم الزواج الماسي لفرانك وباربرا سيناترا بميلون دولار

الشارقة 24 – رويترز:

قطع نادرة من المقتنيات الشخصية للمغني الأميركي الراحل فرانك سيناترا وزوجته باربرا تُطرح للبيع في مزاد للمرة الأولى الشهر المقبل.

المزاد الذي تنظمه دار سوذبيز يعرض مجموعة رائعة من المجوهرات التي اشتهرت باربرا سيناترا بارتدائها وأبرزها خاتم الزواج الماسي الذي يزن عشرين قيراطاً ونصف القيراط وأهداه سيناترا لها.

ويُفيد كويج برونينج نائب رئيس قسم المجوهرات في دار سوذبيز بأنه يتوقع أن يُحقق الخاتم ما بين مليون ومليون ونصف المليون دولار لدى بيعه.

وأشار بروينينج إلى أن باربرا سيناترا كانت تضعه دائماً، وأنها كانت تستمتع بارتداء مجوهراتها التي وصفها بأنها كانت تمثل جزءاً من أسلوب حياتها.

ويشمل المزاد أيضا قطعاً أخرى من المتوقع أن تُحظى بالكثير من الاهتمام لدى عرضها مثل البورتريه الذي رسمه الفنان نورمان روكويل لسيناترا، ومجموعة من مضارب وكرات الجولف الخاصة بالمغني الراحل.

وذكرت ماريا- كلاوديا خيمينيز النائبة الأولى لرئيس دار سوذبيز بأنّ كل هذه القطع ظهرت بعد وفاة باربرا سيناترا.