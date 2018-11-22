أمازون تقتحم أسواق إسبانيا بمتجر مؤقت

الشارقة 24 – رويترز:





افتتحت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية هذا الأسبوع أول متجر مؤقت لها في إسبانيا داخل مبنى قديم بإحدى المناطق التجارية الرئيسية في وسط مدريد.

المتجر الذي يبدو وكأنه منزل يعرض كل شيء للبيع بدءاً من الأجهزة الإلكترونية وانتهاءً بألعاب الفيديو والملابس.

وأفادت متحدثة باسم أمازون بأن الشركة ستفتتح متاجر مماثلة في كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا.

وأوضحت روث دياث المسؤولة عن متاجر أمازون الأخرى في إيطاليا وإسبانيا، أن فكرة إقامة هذه المتاجر تكمن في أن الزبائن يمكنهم لمس كل المنتجات ورؤيتها بحيث يتعرفون على أمازون بصورة مختلفة.

وتُظهر سلسلة المتاجر المؤقتة في أوروبا، أن الشركة الأكبر في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية بالعالم، تتجه حالياً إلى إنشاء المتاجر التقليدية لاجتذاب الزبائن لشراء منتجاتها.