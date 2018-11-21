"إيتشيران" اليابانية تتفتح مطعماً بمقصورات منفصلة في نيويورك

الشارقة 24 – رويترز:

افتتحت مجموعة "إيتشيران" اليابانية للمطاعم، أحدث فروعها في نيويورك، وما يميز هذا المطعم حقاً، هو أنه يتيح لزبائنه الراغبين في تناول الطعام وحدهم دون إزعاج، بفرصة نادرة من خلال تقديم الوجبات لهم في مقصورات منفصلة لكل زبون على حدة.

وتشتهر مطاعم "إيتشيران" بتقديم وجبات شهية من النودلز اليابانية، التي تسمى "الرامن"، لكن المجموعة اختارت لفرعها في مانهاتن تصميماً داخلياً، يمكن من خلاله لكل زبون أن يتناول طعامه دون أي تفاعل مع غيره من البشر.

ويضم المطعم 46 مقصورة، على جانبين وكلها تواجه المطبخ الذي يشكل حائطاً بين صفي المقصورات، وعبر نافذة خاصة بكل مقصورة، يسلم الزبائن طلباتهم إلى العاملين في المطبخ على ورقة، قبل أن ينتظروا قليلاً للحصول على وجباتهم الساخنة، وهي طريقة تتيح لهم تجنب الحديث إلى العاملين إذا رغبوا في ذلك.

وتذكر "كايلا كوبلاند" المتحدثة باسم مجموعة "إيتشيران" بأن أسلوب المطعم صيحةٌ جديدةٌ تماماً حتى في اليابان، إذ تكمن فكرة المطعم في إنشاء مقصورات يمكن للناس التركيز فيها على تذوق طعم "الرامن" دون تشتت الانتباه حولهم، وهذا يتناقض بشكل مباشر مع الطريقة الأميركية التقليدية لتناول الطعام، حيث يتناولون الطعام مع بعضهم البعض.

وتضم مجموعة "إيتشيران" 77 مطعماً، يقع معظمها في اليابان، وبالإضافة إلى هذا الفرع بجانب مطاعمها في هونج كونج وتايوان، تخطط المجموعة لافتتاح فرع آخر في نيويورك، وتحديداً في ساحة "تايمز سكوير"، وسيضم الفرع الجديد أكثر من 100 مقصورة خاصة.