على شاطئ دوفيركورت

غواصة من الصفصاف تحتفي بذكرى "الاسستلام المئة" في بريطانيا

  • الأربعاء 21, نوفمبر 2018 في 11:50 ص
مجسم لغواصة مصنوع من سيقان شجر الصفصاف، عُرض على شاطئ "دوفيركورت"، في جنوب انجلترا خلال الأسبوع الجاري، إحياءً للذكرى المئوية على استسلام أكثر من 150 غواصة عسكرية ألمانية نهاية الحرب العالمية الأولى.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أحيت مدينة بريطانية الذكرى المئوية لاستسلام عشرات الغواصات الألمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، عبر بناء مجسم لغواصة من سيقان شجر الصفصاف، بطولٍ يصل إلى 15 متراً.
 
وصنع المجسم المعروض على شاطئ "دوفيركورت" بمدينة "هارتش"، في نوفمبر عام 1918، في إطار الاحتفالات بالذكرى المئوية لاستسلام أكثر من 150 من الغواصات العسكرية الألمانية، والتي تعرف باسم "الاستسلام المئة".
 
وذكر المسؤول عن المشروع، نيك باتريك، أن استسلام الغواصات الألمانية أمر نسيه الناس، لكنه كان حدثاً تاريخياً مهماً، وتم تشجيع السكان المحليين على المشاركة في الاحتفالات، إذ ساهم العديد منهم في بناء المجسم.