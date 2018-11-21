غواصة من الصفصاف تحتفي بذكرى "الاسستلام المئة" في بريطانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أحيت مدينة بريطانية الذكرى المئوية لاستسلام عشرات الغواصات الألمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، عبر بناء مجسم لغواصة من سيقان شجر الصفصاف، بطولٍ يصل إلى 15 متراً.

وصنع المجسم المعروض على شاطئ "دوفيركورت" بمدينة "هارتش"، في نوفمبر عام 1918، في إطار الاحتفالات بالذكرى المئوية لاستسلام أكثر من 150 من الغواصات العسكرية الألمانية، والتي تعرف باسم "الاستسلام المئة".

وذكر المسؤول عن المشروع، نيك باتريك، أن استسلام الغواصات الألمانية أمر نسيه الناس، لكنه كان حدثاً تاريخياً مهماً، وتم تشجيع السكان المحليين على المشاركة في الاحتفالات، إذ ساهم العديد منهم في بناء المجسم.