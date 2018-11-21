ميلي براون تحمل رسالة "أنصتوا لنا" لزعماء العالم

الشارقة 24 – رويترز:

اختارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الممثلة الصغيرة، ميلي بوبي براون، بطلة مسلسل شبكة نت فليكس "سترينجر ثينغز" لتصبح أصغر سفرائها للنوايا الحسنة، الثلاثاء، حيث ستكون رسالتها لزعماء العالم هي "انصتوا لنا".

وتود ميلي ذات الـ 14 عاماً أن تثير قضايا بشأن التعليم والعنف ووضع حد للقسوة والتنمر، والتأكد من أن الأطفال يعيشون في بيئة آمنة، ويحصلون على مياه نظيفة، لكنها لازلت تتعلم بشغف ما يمكن أن تقدمه بشأن تلك الرسالة.

وسبق أن تحدثت براون، التي ترشحت لجائزة إيمي، وتلعب دور فتاة تتمتع بقوى خارقة تحاول المساعدة في إنقاذ صبي مفقود في مسلسل "سترينجر ثينغز"، عن التنمر، عن حذف حسابها في تويتر العام الماضي بعد سلسلة من التعليقات المليئة بالكراهية.