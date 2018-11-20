سيدات بوليفيا يشاركن في سباق للدراجات بشوارع "إل ألتو"

الشارقة 24 – رويترز:

اقتطع هؤلاء السيدات من السكان الأصليين في بوليفيا جزءاً من يومهن للمشاركة في سباق للدراجات يخترق شوارع مدينة إل ألتو المجاورة للعاصمة لاباز.

أوضح المنظمون أن عدد المشاركات بلغ أكثر من 375 سيدة من السكان الأصليين، ممن ارتدين "تنورات" مزركشة وركبن دراجاتهن، للمشاركة في السباق الذي يمر بشوارع هذه المدينة، التي تعد ثاني أكبر مدن بوليفيا.

ذكرت إحدى المشاركات واسمها سيليا كانكاري، أن الدراجة تعتبر وسيلة من وسائل الانتقال بالنسبة للسكان، مضيفةً أنها سعيدة بتلك السباقات التي تمثل تشجيعاً لهم.

أما فرانسيسكا أيابيري فقالت إنها تركب الدراجة منذ كانت صغيرة، وإن والدتها وهي من السكان الأصليين كانت ترتدي تنورة وهي تتحرك بالدراجة في الريف.

وأضافت أنها تحب ركوب الدراجات، وأنها لا زالت تقوم بذلك بالرغم من تقدمها في السن.

ومدينة إل ألتو، وهي كلمة إسبانية تعني "المرتفعات"، هي واحدة من المدن التي تقع بأعلى بقاع العالم، إذ يتجاوز موقعها 4 آلاف متر فوق سطح البحر.

ويعتبر هذا السباق الذي أقيم، الأحد، خامس نسخة لهذه الفعالية، التي يسمح فيها بالمشاركة لجميع السيدات اللاتي تتجاوز أعمارهن 15 عاماً.