لوحة بيكاسو المسروقة تظهر بعد 6 سنوات من الغياب المثير

جدار إحدى اللوحات الـ 7 المسروقة منذ 6 سنوات، والتي عثر عليها في نوفمبر برومانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أجرى ممثلو الادعاء، الأحد، تحقيقاً بعد عثورهم على لوحة "تيت دارلوكان" لبيكاسو، التي سرقت عام 2012 من متحف كونستال روتردام، حيث ظهرت في رومانيا بمقاطعة "تولسيا"، إذ تبلغ قيمتها 800 ألف يورو.

وفي إحدى أكثر السرقات الفنية إثارة في العالم خرج اللصوص بـ 7 لوحات بملايين الدولارات، منها لوحات لبيكاسو، وماتيس، ومونيه، وغيرهم.

وأدين رجل من رومانيا ومتعاونون معه، في حادث السرقة في عام 2013، لكن لم يعثر على أي من اللوحات، ويعتقد خبراء في رومانيا، أن ثلاثة منها على الأقل أُحرقت، في محاولة لإخفاء الأدلة.

وذكر مواطنان هولنديان، وصلا إلى السفارة الهولندية، في بوخارست، ومعهما اللوحة أنهما وجداها في مقاطعة بجنوب شرق رومانيا.